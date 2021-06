Il 5G di Huawei arriva in Italia con Vodafone, l’ok dal governo

Dopo lo stop da parte di TIM arriva quello che potrebbe definirsi un colpo di scena, anche se al momento si tratta solo di rumor in cerca di conferme. A quanto pare, stando ad alcune fonti di Reuters (celebre testata), il 5G di Huawei dovrebbe arrivare in Italia grazie ad un accordo con Vodafone, il tutto con il benestare del governo. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo in queste ore.

Huawei porterà il 5G in Italia con Vodafone: ecco i primi dettagli

Ovviamente ribadiamo ancora una volta che si tratta di voci riportate da Reuters e che sarà necessario attendere un annuncio ufficiale dai soggetti interessati per un'eventuale ufficialità. A quanto pare la divisione italiana di Vodafone avrebbe ottenuto l'approvazione dal governo per l'utilizzo di apparecchiature prodotte da Huawei per il 5G. L'ingresso del colosso cinese in Italia rientrerebbe nell'ambito dei Golden Power, i poteri che consentono al governo italiano di bloccare l'arrivo di aziende straniere in settori di rilevanza strategica. In questi, ovviamente, ci sarebbe anche il campo del 5G.

Comunque, pare che il governo di Draghi abbia autorizzato l'accordo tra Vodafone e Huawei lo scorso 20 maggio. Tuttavia sarebbero presenti tutta una serie di restrizioni che limiterebbero il campo di azione della casa cinese, specialmente per quanto riguarda l'intervento da remoto per risolvere problemi tecnici. La soglia di sicurezza sarebbe estremamente alta, stando a quanto riportato dalla fonte di Reuters.

Nel momento in cui scriviamo non è ancora arrivata una conferma né una smentita da parte delle due aziende. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

