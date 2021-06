Si ritorna a parlare di Xiaomi e di fitness, stavolta con un attrezzo perfetto per mantenersi in forma senza troppo stress. Direttamente da Xiaomi Youpin – la piattaforma di crowdfounding della casa di Lei Jun – arriva YESOUL S3, la cyclette da spinning impreziosita con feature smart, caratteristica distintiva di tutti i prodotti del brand: e ovviamente non poteva mancare un codice sconto per risparmiare e la spedizione direttamente dai magazzini europei di Banggoog!

Codice sconto YESOUL S3: la cyclette da spinning di Xiaomi YouPin arriva su Banggood





Xiaomi non è nuova a prodotti del fitness, soprattutto con integrazioni smart. Anche in questo caso, Yesoul S3 non fa eccezione: la cyclette da spinning di Xiaomi YouPin è dotata di un ampio spazio per ospitare smartphone e tablet (con display fino 10.1 pollici). Infatti tramite il Bluetooth 4.0 è possibile collegare il prodotto all'app companion per effettuare allenamenti in tempo reale, grazie al coach virtuale, e visualizzare i dati delle sessioni.

La spinning bike, come potevamo aspettarci, non si presenta come prodotto al top soltanto il relazione all'ecosistema mobile. Presenta infatti un sistema innovativo, basato sui magneti, che va a sostituire quello a frizione tradizionale e che mira ad ottimizzare lo sforzo fisico. Anche il tocco di YESOUL si fa sentire, grazie alla regolazione della resistenza fino a 100 intensità di allenamento. Il dispositivo supporta fino a 120 Kg, è dotato di pedali con sistema antiscivolo ed offre anche un pratico spazio per riporre la borraccia.

Le rotelle rendono il trasporto semplicissimo ed è possibile spostare la cyclette senza il minimo sforzo. YESOUL S3, la cyclette da spinning di Xiaomi YouPin, è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood, con spedizione dall'Europa. Di seguito trovare il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

