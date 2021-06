Redmi Note 10 senza freni: in Cina è un successo in meno di un’ora

Alla fine del mese di maggio la serie Redmi Note 10 è arrivata anche in Cina, con due modelli ed una versione Pro che gioca a fare il flagship per via di una serie di caratteristiche top (ad esempio il Gorilla Glass Victus). Con il via alle vendite ovviamente ci si aspettava l'ennesimo successo, ma questa volta la costola di Xiaomi ha proprio “esagerato”, con un risultato che supera qualsiasi pronostico.

Redmi Note 10 conquista la Cina: grande soddisfazione al Day 1

Stando a quanto annunciato dalla stessa casa asiatica, al lancio la serie Redmi Note 10 5G ha registrato la bellezza di 500.000 unità vendute in appena un'ora. Le vendite si sono aperte stamane ma a quanto pare già una buona fetta di utenti cinesi è rimasta a bocca asciutta. Si parla di circa 8.000 unità al minuto, una portata enorme per i nuovi mid-range.

Questo non è l'unico successo registrato da Xiaomi: nelle scorse ore l'azienda ha annunciato un altro traguardo importante, questa volta dedicato alla Mi Band 6. La smartband ha conquistato il mercato internazionale e si appresta a fare anche di più (manca ancora l'India all'appello). Insomma, la casa di Lei Jun colpisce ancora e non possiamo fare a meno di chiederci già da ora quale sarà la prossima mossa: tra iper-ricarica da 200W, pieghevoli e il ritorno di Mi Pad la carne al fuoco è davvero tanta!

