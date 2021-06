Honor 50 è un grande ritorno: vendite milionarie al lancio!

Dopo mesi e mesi d'attesa alla fine la compagnia cinese ha lanciato la serie Honor 50, i primi modelli di fascia medio-alta dalla separazione da Huawei. Si tratta di un trittico di smartphone di tutto rispetto, con un design ispirato ed un'ottima scheda tecnica basata su chipset Qualcomm e MediaTek, ovviamente ad un prezzo invitante. Ora l'azienda cinese ha dato il via alle vendite e il risultato è stato un successo indiscusso, nel perfetto stile del brand.

Honor 50 è un successo: un ritorno in grande stile, accolto con entusiasmo

Se pensavate che i problemi di Huawei avrebbero avuto conseguenze a lungo termine sugli affari di Honor dovrete ricredermi, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Il debutto della serie Honor 50 è stato abbracciato nel migliore dei modi dagli appassionati: la gamma ha totalizzato la bellezza di oltre 500 milioni di yuan in appena un minuto, una cifra pari a circa 77 milioni di dollari. Il ritorno di Honor nella fascia medio-alta ha convinto in pieno, con un sold out scoppiettante. I risultati sono stati condivisi dalla stessa compagnia tramite i social, con un moto di orgoglio.

E noi? Quando potremo mettere le mani sulla serie 50? Se anche voi siete curiosi del ritorno in grande stile di Honor, purtroppo dovrete pazientare ancora. L'azienda cinese ha confermato che la gamma Honor 50 arriverà in Europa e in Italia ma per ora manca il periodo di uscita, così come dettagli sul prezzo. Tuttavia, niente paura: se siete timorosi per l'assenza dei GMS potete dormire sonni tranquilli perché la casa cinese ha già confermato che i servizi Google saranno preinstallati.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu