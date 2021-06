Xiaomi Deerma DX700 torna quasi al minimo da Europa

Pulire casa oggi è diventato sicuramente molto semplice, grazie a prodotti sempre più intelligenti. Esistono prodotti provenienti dalla catena ecologica di Xiaomi, come i prodotti Jimmy, ma anche da Deerma, ad esempio l'aspirapolvere ciclonico DX700, in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un prezzo davvero ottimo, con anche spedizione da Europa.

Xiaomi Deerma DX700: l'aspirapolvere ciclonico 2-in-1 è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Com'è fatto quindi l'aspirapolvere ciclonico Xiaomi Deerma DX700 in offerta su Geekbuying? Esso ha quindi una funzione 2-in-1 che lo rende adatto sia al pavimento, sia alle superfici come divani, scrivanie e tanto altro. Ha una potenza di aspirazione massima di 15000 Pa e può contenere fino a 0.8 L di polvere.

Inoltre, il vacuum cleaner Deerma ha una potenza nominale di 600 W ed è silenzioso, non superando i 75 dB. Ha un cavo molto lungo da 4.5 metri, così da arrivare praticamente ovunque. Le dimensioni sono decisamente slim, essendo da 26 x 28.8 x 112.3 cm. Include anche il supporto a vari beccucci di aspirazione, come quello flat, quello classico per pavimenti e parquet e quello tondo.

L'aspirapolvere ciclonico 2-in-1 Xiaomi Deerma DX700 va quindi in offerta grazie al codice sconto su Geekbuying al prezzo di 36.2€, senza dimenticare la spedizione da Europa gratis.

