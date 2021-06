Il futuro secondo Samsung: lo smartphone diventa anche indossabile

Dopo la carrellata di pieghevoli e il primo rollable con fotocamera nel display, Samsung continua a puntare anche su design ben più stravaganti, almeno da quanto si evince dal nuovo brevetto scovato nel database del WIPO (l'ente mondiale per le proprietà intellettuali). Questa volta il gigante tecnologico si è superato, presentando uno smartphone “modulare” dotato di un display estraibile, che diventa un indossabile: ecco come funziona il misterioso dispositivo brevettato da Samsung!

Samsung sta studiando il design del futuro: tante idee e l'obiettivo di rinnovare il settore





Il brevetto in questione è stato depositato nel 2018 ma ha ricevuto l'approvazione solo da pochissimi giorni. Il documento targato Samsung mostra uno smartphone dotato di una sorta di Second Display nella parte superiore; questo può essere staccato dal resto del corpo e grazie ad un sistema di cerniere può fungere da dispositivo indossabile, adattandosi alla curvatura del polso (come si vede anche nelle immagini presenti nell'articolo).

Stranamente il display non è in grado di avvolgere completamente il polso; inoltre lungo il lato sinistro sono presenti due pulsanti, presumibilmente per la navigazione nell'interfaccia (anche se non dovrebbe mancare il touch). Probabile che il modulo presenti il supporto alla connettività Bluetooth, per poterlo collegare allo smartphone. Probabile che si tratti di un progetto ancora allo stato embrionale; oppure il Second Display potrebbe essere accompagnato da un apposito cinturino, in modo da trasformarsi in un vero e proprio indossabile in base all'occorrenza.

Comunque è chiaro che si tratta solo di una bozza e non è detto che Samsung sia realmente intenzionata a portare quest'idea sul mercato. Tuttavia una cosa è certa: il gigante tecnologico asiatico è alla ricerca di qualcosa di diverso e i vari brevetti depositati si muovono proprio in questa direzione. Tutte queste idee resteranno solo su carta oppure tra queste ci aspetta lo smartphone del futuro?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu