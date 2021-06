Pulire casa ha tutto un altro significato con il sopraggiungere degli elettrodomestici intelligenti. Una delle migliori soluzioni in questo settore è l'aspirapolvere lavapavimenti 2-in-1 Roidmi NEX, partner di Xiaomi, in offerta con codice sconto ad un prezzo davvero top considerando anche la spedizione dall'Europa.

Roidmi NEX: l'aspirapolvere lavapavimenti del partner di Xiaomi è in offerta con codice sconto

In linea con il design dei prodotti dello stesso settore, l'aspirapolvere ciclonico lavapavimenti del partner di Xiaomi, Roidmi NEX ha il plus di avere accessori di un certo livello. Partendo soprattutto dalle funzioni vacuum cleaner, con la spazzola a rullo ed il mop magnetico. Se guardiamo al motore che la muove, abbiamo un Engine-X Brushless da 120.000 rpm, con una potenza di aspirazione di 145 AW e 23.500 Pa.

Molto buono il sistema di separazione della polvere Air-X, che evita il blocco dei filtri. Filtri che sono a 6 stadi, così da catturare allergeni e restituire aria pulita. La batteria è uno modulo al litio da 2500 mAh, che permette una pulizia per 60 minuti consecutivi.

L'aspirapolvere ciclonico lavapavimenti smart 2-in-1 Roidmi NEX di Xiaomi scende al miglior prezzo di sempre grazie a questo nuovo codice sconto di Banggood, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

[

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu