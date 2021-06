Recensione Redkey F10: l’aspirapolvere smart pieghevole

Il mercato delle scope elettriche è in continua espansione e ormai sono presenti modelli per tutti i gusti: quelle che lavano e aspirano, quelle super potenti, quelle economiche, quelle ultra smart e quelle pieghevoli. Ecco nella recensione di oggi tratteremo quest'ultima categoria, infatti analizzeremo nel dettaglio la Redkey F10.

Grazie al tubo pieghevole, questa aspirapolvere è in grado di raggiungere gli angoli più lontani della casa e le superfici più difficili da coprire, ma non finisce qui perché può vantare di un sistema di aspirazione intelligente e una grande potenza. Insomma, Redkey F10 è questo e tanto altro ancora, scopri di più all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Redkey F10

Unboxing – Redkey F10

La confezione di vendita è realizzata in cartonato bianco con foto e caratteristiche del prodotto sui lati. Al suo interno è presente la seguente dotazione:

Redkey F10 (corpo);

spazzola elettrica primaria;

bocchetta larga;

bocchetta per fessure;

tubo lungo in alluminio con snodo;

filtro aggiuntivo;

supporto a muro;

manualistica;

alimentatore da parete con presa europea.

Design e costruzione

Il design di questo aspirapolvere è molto moderno grazie alle sue linee arrotondate e futuristiche, oltre che all'alternanza tra il nero, il grigio antracite ed i dettagli azzurri. In linea generale è un prodotto che si abbina bene alle case con uno stile contemporaneo.

La Redkey F10 è realizzata in plastica di buona fattura e in alluminio e anche dopo diverse settimane di utilizzo non ho riscontrato graffi o ammaccature di nessun tipo. Inoltre, grazie alle rotelle situate alla base della spazzola principale sarà facile da trasportare e non sentiremo il suo peso gravare sul braccio nemmeno dopo mezz'ora di utilizzo.

Le dimensioni del prodotto sono 369 x 125 x 227 mm per un peso di 2.65 kg con tubo e spazzola collegati.

Proprio la sua semplicità nell'uso quotidiano è tra i principali punti di forza di questo prodotto, in quanto basterà premere una volta il pulsante d'accensione e questo partirà in automatico. Non servirà tenerlo premuto perché andrà da solo in blocco. Noi dovremo solo scegliere tra due modalità d'aspirazione:

Manuale : premendo i pulsanti + o – possiamo selezionare 5 livelli di aspirazione (dalla meno potente alla più potente);

: premendo i pulsanti + o – possiamo selezionare (dalla meno potente alla più potente); Automatica: si può attivare con il pulsante “Auto”. Attraverso un apposito sensore in grado di rilevare l'intensità dello sporco, l'aspirapolvere sceglierà il livello d'aspirazione più efficace.

Potremo monitorare lo stato, il tipo di modalità utilizzata e lo stato della batteria direttamente dal piccolo display installato proprio sopra i pulsanti. Per il resto ogni parte della scopa può essere staccato e pulito a parte, più nel dettaglio potremo rimuovere il rullo della spazzola, i vari filtri e anche la batteria.

Il contenitore della polvere ha una capacità di 0.6 litri e può essere svuotato semplicemente premendo un pulsante, evitandoci di sporcarci le mani per tirare fuori il tutto. In qualsiasi caso anche i suoi componenti interni sono estraibili.

Un aspetto che mi è piaciuto molto e che tengo a valutare sulle aspirapolvere elettriche è la presenza del LED su almeno una delle spazzole. La Redkey F10 ce l'ha proprio su quella principale e per me rappresenta un gran valore aggiunto, in quanto ci permette di vedere meglio la polvere e lo sporco sulla pavimentazione.

Specifiche tecniche

Tensione di esercizio: 25.2 V;

Potenza nominale: 400W;

Potenza d'aspirazione: fino a 140W;

Capacità del contenitore della polvere: 0.6 L;

Capacità della batteria: 2500 mAh;

Tempo di ricarica: da 3 a 5 ore.

Funzionamento

Come detto in apertura, utilizzare la Redkey F10 è veramente molto semplice, in quanto vi basterà premere una volta il pulsante d'accensione e l'aspirapolvere partirà in automatico senza dover tenere premuto il pulsante. Questo vi consentirà di avere maggior libertà di movimento.

La modalità automatica sceglierà la potenza d'aspirazione in base allo sporco e solitamente interviene a potenza massima quando incontra uno sporco relativamente grande, mentre per il resto del tempo e per la classica polvere si attesta su un'intensità medio-bassa.

A livello 5 la potenza d'aspirazione si spinge fino ai 23.000 Pa e sono rimasto pienamente soddisfatto dai risultati. Infatti in questo modo la scopa aspirerà anche lo sporco più difficile su pavimenti e tappeti. Personalmente ho sempre utilizzato la Redkey F10 dal terzo livello in poi, in quanto con il primo o secondo livello alcune volte sarà necessaria una doppia passata.

Tuttavia, l'aspetto che rende eccezionale questo dispositivo è il braccio pieghevole che ci consentirà di aspirare sotto a divani, letti e mobili senza doverci abbassare e senza spezzarci la schiena cercando di raggiungere i punti più ostici. Con un semplice click sulla parte posteriore del tubo questo si piegherà, mentre rimettendolo in posizione verticale questo si bloccherà di nuovo.

Autonomia

La Redkey F10 possiede una batteria removibile da 2500 mAh, la quale ci consente di avere una buona autonomia, ma che ovviamente varia in base al tipo di utilizzo.

Infatti, con la potenza d'aspirazione al minimo sarà possibile arrivare fino a circa 50/60 minuti di utilizzo continuo, mentre con la potenza a livello 5 arriveremo fino a circa 10-12 minuti, un risultato nella media per questo tipo di prodotto.

Come succede anche per i principali competitors, anche qui la ricarica non è rapidissima, in quanto è necessario attendere circa 4 ore per passare dallo 0 al 100%. Tuttavia, grazie alla presenza della batteria removibile potremo semplicemente sostituirla per finire le faccende di casa e poi metterle entrambe in ricarica.

Conclusioni – RedKey F10

Se la potenza d'aspirazione mi ha convinto pienamente, la possibilità di piegarla per raggiungere punti più remoti della casa mi ha conquistato, il prezzo mi ha piacevolmente sorpreso. Infatti, durante i primi giorni di prova ho pensato si trattasse un prodotto venduto attorno ai 300 euro e in effetti non ci sono andato troppo lontano, in quanto è venduto ufficialmente su eBay a 249 euro.

Tuttavia, per l'evento di lancio dall'8 al 15 giugno è in offerta promozionale a ben 179.99 euro in cui è in omaggio uno speaker Bluetooth di Xiaomi. Ma non finisce qui, perché aggiungendo il codice sconto “PITALONG21” potrete portarla a casa a soli 153.89€ (speaker incluso).

A queste cifre difficilmente riuscirete a trovare un aspirapolvere in grado di offrirvi delle ottime performance e una semplicità d'utilizzo tale.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

