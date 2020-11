Sono ormai due mesi che sappiamo, più o meno, che forma ha e avrà il sistema operativo interconnesso di Huawei, HarmonyOS. Come abbiamo appreso, non sarà qualcosa di limitato ai dispositivi mobile o indossabili ma anche prodotti per la casa intelligente. E proprio per questi ultimi Huawei avrà un partner d'eccezione, il colosso Midea, che ha presentato la line up di prodotti di elettrodomestici, quindi per lo smart home con HarmonyOS.

Huawei: ecco gli elettrodomestici smart home di Midea con HarmonyOS

In un post su Weibo, Midea ha confermato quanto annunciato nella conferenza HDC di settembre 2020, cioè la partnership con Huawei per prodotti smart home, leggasi elettrodomestici, con il nuovo sistema operativo HarmonyOS. Come possiamo vedere, nella gamma troviamo ad esempio una cappa da cucina, una lavastoviglie, uno scaldabagno elettrico, uno a gas, un depuratore d'acqua e una stufa intelligente come offerta iniziale.

Questi elettrodomestici Midea, definiti “Aurora” saranno poi controllati e compatibili con la serie Huawei Mate 40, offrendo quindi un sistema di smart home completo ed innovativo, puntando alla comodità che anche altri sistemi intelligenti non garantiscono.

Infatti, grazie alle proprietà touch dello smartphone e di HarmonyOS, è possibile collegare i prodotti alla rete in appena 3 secondi. Se poi i prodotti necessiteranno di una riparazione o di una pulizia in assistenza, è possibile riportarli alle impostazioni di fabbrica proprio dal telefono stesso. Insomma, pare proprio che Huawei stia per entrare in una nuova era di possibilità tecnologiche che potrebbe portargli nuova linfa nel settore.

