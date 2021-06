La ricarica rapida fa gola a tutti ed è utile per poter avere lo smartphone o altri dispositivi pronti per un utilizzo prolungato. Ma quando si ha a che fare con caricabatterie molto veloci si va incontro a prezzi alti, tranne nel caso di Baseus che lancia il nuovo A 30W Mini Quick Charger, ad un prezzo davvero piccolo.

Baseus A 30W Mini Quick Charger: tutto sul nuovo caricabatterie rapido e compatto

Il design di questo nuovo caricatore è simile a quello dei prodotti dello stesso tipo, quindi compatto e minimale, ma con finiture che lo rendono accattivante per essere un prodotto utile solo alla ricarica. E questo c'è da dire è importante perché ritrovarsi un caricabatterie da 30W in un corpo da caricatore da 5W è davvero comodo. In ogni caso, è dotato di una porta Type-C, che gli permette di ricaricare più tipo di dispositivi con vari protocolli di ricarica. Quindi nessun problema per Power Delivery, Quick Charge e tanto altro.

Per fare un esempio di velocità, riesce a caricare il 35% di un iPad Pro in soli 30 minuti. Il caricabatterie Baseus è inoltre dotato di un chipset in silicio che permette di gestire temperature e scariche elettriche così da mettere al sicuro dispositivo e persone che sono accanto. Inoltre, anche la batteria è protetta durante la fase di ricarica, evitando l'usura precoce tipica dei primi caricabatterie rapidi.

Ma dove possiamo acquistare questo nuovo caricatore? Il caricabatterie Baseus A 30W Mini Quick Charger è già disponibile sullo store di AliExpress all'ottimo prezzo di 7.7€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato ed al Coupon Venditore.

