Sul mercato ci sono ormai tanti robot vacuum cleaner, ma non sempre il prezzo per acquistarli è accessibile, nonostante siano ottimi prodotti. Uno che però unisce qualità e prezzo è sicuramente il robot aspirapolvere Dreame D9, che grazie al codice sconto Amazon, che vi spieghiamo come applicare diventa un concorrente molto interessante.

Dreame D9: come applicare il codice sconto su Amazon e comprarlo a prezzo top

Prima di capire come comprare Dreame D9, che abbiamo recensito, ad un ottimo prezzo su Amazon, conosciamone prima le caratteristiche che lo rendono un ottimo robot aspirapolvere. Anzitutto, la potenza di aspirazione, che si aggira intorno ai 3.000 Pa. In più, troviamo un motore da 40W che si abbina all'ottima batteria da 5.200 mAh che permette una copertura da 250 m2 con un volume di raccolta del contenitore fino a 570 ml.

Il Dreame però è anche dotato di funzione lavapavimenti, con un serbatoio d'acqua da 270 ml ed un'area di lavaggio fino a 200 m2. Insomma, quanto a pulizia non gli manca nulla. Anche perché è anche un prodotto molto intelligente, grazie all'algoritmo smart SLAM che evita gli ostacoli e permette di creare una mappatura completa dell'area domestica così da pulire in maniera mirata e precisa. Riesce anche a salire su zone come i tappeti fino a 2 centimetri, oltre a pressurizzarli. Infine, è dotato di supporto ad Alexa e con il sistema di lavaggio intelligente riesce a pulire superfici come parquet, cemento e piastrelle.

Come applicare quindi il codice sconto per Dreame D9 su Amazon? Molto semplice! Basterà inserire il prodotto nel carrello, trovate il link all'acquisto nel box qui sotto, inserendo poi il codice sconto al checkout e potrete quindi comprarlo al prezzo competitivo di 252.99€, ma solo fino al 15 giugno 2021.

