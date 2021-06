Xiaomi è tra i brand più attivi quanto a ricarica rapida. Dopo aver lanciato varie soluzioni davvero rapide, l'ultima davvero rapidissima ma non rilasciata ancora sul mercato, è tornata ai caricabatterie al nitruro di gallio a 65W, solo che stavolta lo Xiaomi Mi Gan Charger ha una doppia porta USB (1A1C) ed un prezzo sempre interessante.

Xiaomi Mi GaN Charger 65W 1A1C: tutto sul nuovo caricabatterie rapido

Dal design per nulla lontano dal modello precedente, che ha portato anche alcuni problemi al brand, il nuovo caricatore rapido si distingue proprio per avere 2 porte USB (da qui il nome 1A1C), con 1 Type-A ed una 1 Type-C. La prima porta esce ad un ormai classico 18W, utile per ricaricare smartphone medio gamma o prodotti meno veloci in fatto di ricarica. Il secondo invece esce proprio a 65W, quindi adatto a dispositivi molto più prestanti ma anche laptop.

Quando però si usano entrambe le porte disponibili, la USB Type-A continua ad uscire a 18W, mentre la porta Tye-C si “abbassa” a 45W, con il caricabatterie Xiaomi che distribuisce la potenza di ricarica. In ogni caso, come ogni GaN che si rispetti, questo è comunque compatto, avendo delle dimensioni di 3.1 x 3.1 x 7.18 cm. Il cavo in dotazione è di fattura Type-C/Type-C. Non manca poi la compatibilità al Power Delivery.

Il nuovo caricabatterie Xiaomi Mi GaN Charger 65W 1A1C è attualmente disponibile solamente in Cina, ad un prezzo al cambio di circa 19€ (149 yuan), che per gli standard è davvero onesto. Quanto alla distribuzione anche in Occidente, vi consigliamo di attendere AliExpress o Banggood.

