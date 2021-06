Top 10 Antutu di maggio 2021: uno Xiaomi esce dal primo posto dopo 11 mesi

È iniziato il mese di giugno e quindi è il momento di scoprire quali sono i migliori smartphone secondo i benchmark condotti su Antutu per il mese di maggio. La top 10 dei dispositivi di fascia premium non ci riserba grandi sorprese, dato che non ci sono state nuove uscite recenti che possano spodestare gli attuali flagship di riferimento. Differente, invece, è la situazione per la fascia media, dove per la prima volta dopo ben 11 mesi assistiamo ad un cambio di scettro alla prima posizione.

Ecco gli smartphone più potenti di maggio 2021 secondo i test di Antutu

Confrontata con lo scorso mese di aprile, la top 10 di maggio dei top di gamma più potenti per Antutu non cambia granché, se non per qualche cambio di posizione. Il podio è sempre dominato dal Black Shark 4 Pro, forte del suo Snapdragon 888 e dei suoi 12/256 GB di memoria interna. Uno Snapdragon 888 che domina in toto la classifica complessiva, visto che lo ritroviamo anche su Red Magic 6 Pro, OnePlus 9 e 9 Pro, OPPO Find X3 Pro, vivo X60 Pro+, iQOO 7, ROG Phone 5, Realme GT e Xiaomi Mi 11 Ultra.

Spostandoci ai mid-range, ecco che troviamo la vera sorpresa. Al primo posto non c'è più quel Redmi 10X che è rimasto in cima alla classifica per addirittura 11 mesi. Per quanto non sia stato uno smartphone particolarmente diffuso, si è fregiato di un MediaTek Dimensity 820 piuttosto performante ma ahimè rimasto soltanto in Cina. Al suo posto adesso troviamo un modello ben più diffuso: lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, attualmente l'unico con Snapdragon 780G. Per il resto la classifica rimane sostanzialmente invariata, fra soluzioni Huawei/Honor e Redmi che tanto vanno in madrepatria.

