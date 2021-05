Black Shark 4 Pro senza freni su Antutu: nemmeno Mi 11 Ultra cambia le cose | Aprile 2021

Il mese di maggio è cominciato da alcuni giorni e puntuale come sempre, ecco la classifica di Antutu dedicata ai migliori smartphone top di gamma e mid-range, in riferimento al mese di aprile 2021. Xiaomi Mi 11 Ultra arriva in città ma la situazione non cambia di una virgola, anzi: il flagship appare decisamente sotto tono e in cima troviamo ancora una volta Black Shark 4 Pro!

Arriva la classifica Antutu di aprile 2021

La nuova classifica di Antutu dedicata ai migliori smartphone top di gamma in Cina è valida per il mese di aprile 2021 e non sembra introdurre grandi novità ai piani alti (qui trovate la precedente). I flagship da gaming continuano a dominare il podio, anche se OPPO Find X3 Pro tiene duro. In prima e terza posizione, ancora una volta Black Shark 4 Pro e Red Magic 6 Pro.

Black Shark 4 Pro OPPO Find X3 Pro Red Magic 6 Pro Tencent Edition OnePlus 9 Pro Lenovo Legion Phone Duel 2 vivo X60 Pro+ iQOO 7 OnePlus 9 Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11

Comunque notiamo l'arrivo di vari dispositivi che puntano a portare un po' di pepe alla classifica: OnePlus 9 e 9 Pro, il nuovo Lenovo Legion Duel, ma soprattutto Mi 11 Ultra. Stranamente il super top di Xiaomi sfonda, restando ancorato in nona posione.

Quali sono i migliori smartphone mid-range su Antutu | Aprile 2021

Ormai la classifica dei migliori smartphone di fascia media su Antutu (in Cina) è praticamente cristallizzata: da mesi in cima troviamo Redmi 10X 5G, dominatore indiscusso. Questa volta troviamo però delle interessanti “new entry” come iQOO Z3, Redmi Note 9 Pro 5G e OPPO Reno 5 5G.

Ovviamente vi ricordiamo che le classifiche di Antutu non finiscono qui e restiamo in attesa delle versioni top e mid-range dedicate al mercato Global.

