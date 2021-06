Su eBay abbiamo una promozione particolarmente allettante, con un bundle composto dal robot aspirapolvere Dreame Bot L10 Pro e lo spazzolino elettrico Oclean X Pro ad un prezzo goloso grazie al codice sconto dedicato: per una pulizia completa ovunque!

Dreame Bot L10 Pro scende di prezzo su eBay grazie a questo codice sconto

Se siete appassionati di pulizie smart, allora il robot aspirapolvere Dreame Bot L10 Pro non potrà che soddisfarvi. Si tratta di una soluzione dal look classico ed elegante, ma dotata di piccole funzioni che rendono ancora più semplice e veloce pulire. Il robottino è equipaggiato con un sistema LiDAR, con tanto di algoritmi SLAM: il risultato è un sistema di mappatura ancora più preciso, con un riconoscimento degli ostacoli maggiormente accurato. In termini di potenza abbiamo 4.000 PA di aspirazione mentre lato autonomia la batteria da 5.200 mAh offre fino a 150 minuti. Ovviamente si tratta non solo di un aspirapolvere, ma anche di un lavapavimenti. Volete saperne di più? Qui trovate la nostra recensione!

Il robot aspirapolvere Dreame Bot L10 Pro scende a 305€ grazie ad un ribasso su eBay, a cui va ad aggiungersi anche il codice sconto PIT10PERTE. Insieme al robottino riceverete anche uno spazzolino elettrico Oclean X Pro! In basso trovate il link all'acquisto: non dimenticate di inserire il coupon prima di concludere con il pagamento. Se non visualizzate correttamente il box di seguito, provate a disattivare AdBlock. Infine vi segnaliamo che la promo durerà solo fino alle ore 23:59 del 13 giugno 2021.

Articolo sponsorizzato.

