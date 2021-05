Anche qui in Italia ha iniziato a far caldo, sinonimo che l'estate non è poi così lontana. E i brand questo lo sanno, tanto che sono molti quelli che stanno lanciando man mano sempre più prodotti per evitare di soffrire questo caldo, come il nuovo ventilatore pieghevole portatile di ZMI (ZIMI), partner di Xiaomi, dal design particolare e dal prezzo piccolo.

ZMI (ZIMI) Hanging Neck Folding Fan: tutto sul nuovo ventilatore portatile pieghevole

Come si presenta quindi questo comodo accessorio per il fresco? Dal design minimale e compatto, il ventilatore di ZMI si presta ad essere appeso al collo, così da potervi rinfrescare mentre passeggiate una volta piegato verso di voi. Questo prodotto non peserà affatto una volta indossato, in quanto pesa solo 130 grammi. La ventola interna è composta da un motore brushless e 7 pale, così non si rende neanche rumoroso.

Per quanto riguarda le funzioni, abbiamo ben 3 modalità di funzionamento, che è possibile regolare tramite il pulsante funzione e gli switch dedicati. La rete della ventola può essere rimossa nel caso vogliate pulire il ventilatore in maniera accurata. Nel caso servisse, potete utilizzarlo anche sul tavolo proprio grazie al fatto che è pieghevole fino a 120°. Presenti inoltre LED RGB attivabili tramite pulsante dedicato. Infine, esso si ricarica tramite USB Type-C.

Il nuovo ventilatore portatile pieghevole del partner di Xiaomi ZMI è disponibile attualmente in Cina al prezzo molto competitivo di circa 11€ al cambio (89 yuan). Al momento non è chiaro quando possa essere importato anche da noi, magari su AliExpress, ma una volta disponibile, sperando per questa estate 2021, potrebbe essere un valido ed economico alleato contro il caldo forte.

