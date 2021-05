La compagnia cinese ha lanciato in patria il modello Y12s lo scorso novembre: un entry level accessibile, con un chipset MediaTek ed una capiente batteria. A questo giro l'azienda presenta invece vivo Y12s 2021, versione rinnovata che passa a Qualcomm ed introduce alcune migliorie: andiamo a scoprire tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e uscita del nuovo arrivato.

vivo Y12s 2021 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design vivo Y12s 2021 non introduce nulla di nuovo rispetto alla versione dello scorso anno: abbiamo ancora una volta un display LCD da 6.51″ con risoluzione HD+, un anacronistico notch a goccia per la fotocamera frontale ed un lettore d'impronte digitali posizionato di lato. Le vere novità sono all'interno, con un cambio di rotta per il SoC.

Scheda tecnica

Come anticipato anche in apertura, stavolta vivo ha messo da parte MediaTek per passare ad una soluzione low budget targata Qualcomm. vivo Y12s, infatti, è mosso dallo Snapdragon 439, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W, attraverso una porta microUSB.

Lato software troviamo Android 11 sotto forma di FunTouch OS 11 mentre il comparto fotografico offre una dual camera da 13 + 2 MP ed un modulo selfie da 8 MP.

vivo Y12s 2021 ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di vivo Y12s 2021 si discosta di pochissimo rispetto a quello della precedente generazione: il dispositivo viene proposto a soli 115€ al cambio, per la versione da 3/32 GB (nelle colorazioni Mysterious Black e Ice Blue).

Al momento il lancio del nuovo smartphone è previsto solo in alcuni paesi asiatici e per ora non è dato di sapere se arriverà anche in Europa. Comunque visto il debutto del modello Y11s da noi, non è da escludere che anche questo entry level possa fare capolino anche alle nostre latitudini.

