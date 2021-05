codice sconto QCY T8

Se siete in cerca di un paio di cuffie TWS economiche ed affidabili, le QCY T8 fanno al caso vostro: gli auricolari wireless del brand cinese succedono alle T7 che abbiamo recensito e sono in offerta con codice sconto dello store Geekbuying, con tanto di spedizione da Europa.

QCY T8: le cuffie TWS in offerta con codice sconto su Geekbuying

Caratterizzate da un design semi in-ear, le cuffie wireless QCY T8 si presentano come una soluzione perfetta per chi vuole risparmiare ma senza rinunciare allo stile e alla comodità. Dotate di un chip Blutooth 5.1 (per una maggiore stabilità), sono accompagnate da una custodia con una batteria da 380 mAh. In termini di autonomia si parla di circa 25 ore in totale, utilizzando il case; la ricarica avviene tramite Type-C. La nuova versione delle T8 aggiunge anche il supporto alla decodifica AAC mentre all'interno delle cuffie trova spazio un driver dinamico da 13 mm.

Non mancano poi i controlli touch e la modalità a bassa latenza per la sincronizzazione audio/video durante il gaming.

Le cuffie TWS QCY T8 sono disponibili in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying all'ottimo prezzo di 14.01€, a cui vanno aggiunti i 4.4€ per la spedizione da Europa, restando però un prodotto molto interessante da considerare per l'acquisto, specie con il sopravanzare dei modelli in-ear.

