Dopo un lungo inverno, inizia a vedersi all'orizzonte la bella stagione, con temperature sicuramente più alte. E quando sarà troppo caldo, come rinfrescarsi? Smartmi, partner di Xiaomi, ha la soluzione nel suo nuovo ventilatore intelligente con un prezzo abbastanza inquadrato.

Xiaomi Smartmi DC Inverter Floor Fan 3: tutto sul nuovo ventilatore agli ioni negativi

Come si presenta quindi questo Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 Black Gold Edition? Come suggerisce il nome, questa versione ha un design che si avvale del colore nero con richiami in oro, rendendosi quindi molto elegante alla vista e per case più moderne. La struttura, di per sé, sembra molto solida con un effetto metallica. Passando alle sue funzioni, il ventilatore Smartmi ha un'elica a 7 pale in grado di simulare una leggera brezza come se fosse vento.

Quanto all'intensità di ventilazione, è possibile regolarlo fino a 100 livelli diversi, che potete gestire anche dall'app Xiaomi Home, ma c'è di più. Infatti, ha un sistema che genera ioni negativi atti a ridurre la polvere dell'aria e dell'elettricità statica. Tutto questo però in un consumo energetico veramente basso di circa 2.5W. Essendo senza fili, deve affidarsi su una batteria che però pare garantire circa 20 ore consecutive con una sola carica di 4 ore.

Il nuovo ventilatore Xiaomi Smartmi DC Inverter Floor Fan 3 Black Gold Edition è attualmente disponibile in Cina al prezzo al cambio di circa 77€ (599 yuan), che per un prodotto del genere sono tutto sommato giusti. Non è difficile che questo tipo di prodotto arrivi su store come AliExpress o Banggood.

