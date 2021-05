La famiglia PhilStand di XIDU ha la soluzione per ogni esigenza

Quando si parla di XIDU è spesso in relazione ai laptop del brand cinese: nel tempo l'azienda è stata in grado di farsi notare proprio grazie ai suoi terminali, soluzioni low budget ma dal look accattivante ed un buon comparto tecnico. Ma XIDU non è solo prodotti tech ma anche accessori, come nel caso della famiglia PhilStand, serie dedicata sia ai notebook che agli smartphone (per adattarsi a tutte le esigenze e tutte le tasche).

XIDU PhilStand: la serie completa di supporti per notebook e smartphone

Il “piccolo” della serie XIDU PhilStand è il supporto per smartphone PhilHolder, soluzione semplice ed elegante. Il prodotto è realizzato in metallo, permette di ruotare il dispositivo di 360° e può supportare telefoni e tablet fino a 13″. Che siate degli appassionati di TikTok o di qualsiasi altra piattaforma social, se cercate un supporto solido e conveniente avete trovato il prodotto giusto.

Un classico è intramontabile è PhilStand, il supporto per notebook per eccellenza. Realizzato in metallo e dotato di un design leggero e pieghevole che consente di portarlo in giro senza il minimo ingombro, PhilStand è la soluzione ideale per laptop fino a 15″. Ovviamente è possibile regolare l'altezza e il vostro terminale sarà al sicuro grazie agli inserti in silicone (per proteggere i punti d'appoggio).





Per chi cerca solo il meglio XIDU ha lanciato anche PhilStand Pro e Max. Si tratta di due modelli con corpo regolabile ed uno spazio per ospitare una tastiera Bluetooth; realizzati in lega di alluminio, i supporti top del brand cinese puntano ad offrire la massima comodità durante l'uso del notebook, in qualsiasi posizione. Volete saperne di più? Di seguito trovate i vari link per Amazon: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che XIDU ha lanciato una simpatica iniziativa su Facebook per provare uno dei sui supporti per terminali e smartphone.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu