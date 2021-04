XIDU si prepara a rinnovare Tour Pro e PhilBook Y13

Nel corso del 2020 la compagnia cinese XIDU ha lanciato una serie di prodotti dal rapporto qualità/prezzo invidiabile. Tra questi troviamo il convertibile XIDU PhilBook Y13 e il modello Tour Pro, quest'ultimo ripresentato anche nei primi mesi del 2021 nella nuova colorazione Oro Rosa. Entrambi i terminali sono stati un successo ma ecco che l'azienda è pronta a fare il bis con delle versioni rinnovate, in arrivo nelle prossime settimane.

XIDU Tour Pro e PhilBook Y13, nuova versione in arrivo

Sia nel caso di XIDU PhilBook Y13 che in quello di Tour Pro – equipaggiati con processori Core i5 5257U e Celeron R3867U – sono in arrivo delle novità: la casa asiatica lancerà delle versioni migliorate, dotate di chip Intel di decima e undicesima generazione. Per ora non sono stati rivelati altri dettagli ed è probabile che i due terminali arrivino con un look invariato.

Comunque, mentre il modello Y13 è sold out, il notebook XIDU Tour Pro è ancora disponibile sia sullo store ufficiale del brand che su AliExpress. Il terminale arriva con un display da 12.5″ con risoluzione 2K ed un corpo in metallo del peso di 1.2 Kg.

I piani di XIDU per il 2021 continuano anche con una serie di accessori per laptop. L'azienda promette novità come hub, cavi e tanto altro e nel frattempo ha già lanciato un nuovo prodotto. Si tratta del suo primo supporto per notebook, chiamato PhilStand: l'accessorio è disponibile in sconto a circa 10€ sul sito del brand oppure su AliExpress (lo trovate qui). Per maggiori dettagli non esitare a dare un'occhiata allo store di XIDU presente su Ali, dove troverete vari prodotti in sconto.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu