Xiaomi Mi 9 riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Da qualche ore è partito ufficialmente l'aggiornamento stabile che porta la MIUI 12.5 su Xiaomi Mi 9, a cui adesso si accoda il team Xiaomi.eu. Sì, perché il roll-out riguarda la platea cinese, mentre per l'update Global ed Europa bisognerà ancora attendere. Ma adesso non è più necessario farlo, perché chi vuole può già installare la MIUI 12.5 grazie al lavoro svolto dai ragazzi del progetto Xiaomi.eu. In questo modo, anche il top di gamma di due generazioni fa può iniziare a saggiare le novità del tanto richiesto major update di Xiaomi.

La MIUI 12.5 si fa europea su Xiaomi Mi 9 con la ROM Xiaomi.eu

All'interno della MIUI 12.5 sono presenti svariate novità, che abbiamo trattato in anticipo nella nostra anteprima. Non mi starò qua a ripetermi, quindi, ma volendo riassumere comprendono nuovi effetti visivi e sonori, migliorie per privacy e sicurezza e tante altre piccole implementazioni. Tutto ciò viene ripresto dal porting Xiaomi.eu, aggiungendo ciò che manca alla ROM cinese: lingua italiana in primis, ma anche servizi Google, rimozione bloatware ed ottimizzazioni varie.

Chiaramente parliamo di una custom ROM, per quanto riprenda in toto le ROM ufficiali Xiaomi. Pertanto l'installazione della MIUI 12.5 sotto forma di Xiaomi.eu richiede per prima cosa lo sblocco del bootloader, a cui deve seguire l'installazione della custom recovery TWRP. Soltanto a questo punto potrete flashare la ROM mediante proprio la TWRP, a patto di avere la voglia di fare questi “smanettamenti”. In alternativa, l'unica cosa è attendere che l'aggiornamento Global e/o EEA venga rilasciato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu