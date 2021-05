Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Ultra: gravi bug con MIUI 12.5 e 12, occhio ad aggiornare

Come era prevedibile, la transizione da MIUI 12 a MIUI 12.5 non si sta rivelando sempre indolore, come nel caso di Xiaomi Mi 11 Ultra. Spesso succede che il rilascio dei major update provochi malfunzionamenti sugli smartphone, a causa di bug e problemi vari. Come vi abbiamo segnalato nelle scorse ore, Mi 11 Ultra sta ricevendo l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Stabile anche in Europa. Tuttavia, l'azienda ha prontamente interrotto il roll-out dopo le varie segnalazioni ricevute da parte degli utenti malcontenti.

L'aggiornamento alla MIUI 12.5 sta dando problemi ai possessori di Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Ultra

Già sotto al nostro articolo alcuni possessori di Xiaomi Mi 11 Ultra hanno lamentato problemi con la MIUI 12.5. Stando alle segnalazioni che circolano in rete, il major update si è rivelato tutt'altro che utilizzabile per via della sua instabilità. Xiaomi ha quindi ritirato la release V12.5.2.0.RKAEUXM destinata all'Europa: chi non ha ancora aggiornato dovrà attendere la release successiva che si spera sarà priva di questi problemi.

Se ciò non bastasse, anche Xiaomi Mi 11 sta avendo problemi, in questo caso con la MIUI 12. Consultando l'ultimo Weekly Bug Report dal forum ufficiale Xiaomi, viene segnalato che la ROM europea brandizzata Vodafone starebbe mandando i dispositivi in bootloop. La ROM incriminata è la V12.0.6.0RKBEUVF, ma Xiaomi sta raccogliendo le segnalazioni per capire se si tratti di casi isolati o meno. Se non aveste ancora aggiornato, vi consigliamo di non farlo fintanto che non sarà più chiara la situazione.

