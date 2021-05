Una nuova serie di OPPO Reno si è affacciata sul mercato ed è in attesa di essere distribuita anche in versione Global. La famiglia OPPO Reno 6 non colpisce tanto per la scheda tecnica, quanto per un design con caratteristiche particolari di cui ha parlato il diretto fornitore.

OPPO Reno 6: ecco come nasce il design Crystal Diamond 3.0 della back cover

Ma come nasce quindi il design della famiglia OPPO Reno 6? A parlarne è il principale fornitore di scocche, BYD Electronics, che recentemente ha avuto modo di fare le fortune anche per Xiaomi. Il produttore cinese ha parlato della tecnologia Crystal Diamond 3.0 alla base di tutto lo stile di questi tre smartphone, a partire da quello standard per poi finire al modello Pro+.

Questo tipo di tecnologia nasce da un principio di sabbiatura cui la gamma OPPO Reno, sin dalla serie 4, è abituata ad utilizzare. Questa nuova generazione però, è realizzata con un nuovo processo che aumenta l'azione della sopracitata sabbiatura di 50 volte. Ciò significa che si ottiene una scocca meno ruvida del 40%, più fine, ma con una copertura maggiore. Questo permette di avere una copertura anti-graffio migliore e migliore al tatto.

Insomma, pare proprio che OPPO stavolta abbia fatto un passo in avanti importante per una serie di smartphone sempre più prestante e apprezzata dal pubblico, memori dei fatti della serie 2 e oltre.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu