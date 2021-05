Quando si parla di accessori tech, ovviamente Xiaomi YouPin ha sempre la risposta giusta, per ogni evenienza e fascia di prezzo: l'ultima novità è Aikee AI Smart Oven, un forno smart dotato di alcune funzionalità che lo rendono super appetibile, il compagno perfetto da avere in cucina!

Aikee AI Smart Oven debutta su Xiaomi YouPin: il forno smart con AI e fotocamera interna

Adatto da una molteplicità di piatti e di portate, il nuovo forno smart con AI di Xiaomi YouPin si presenta come una soluzione completa e super interessante sia per prestazioni che per alcune piccole aggiunte. Il dispositivo è stato realizzato dal brand Aikee, attivo sulla piattaforma di crowdfunding e specializzato proprio in questo tipo di prodotti. Aikee AI Smart Oven ha una capienza di 30 litri, presenta una design essenziale ma elegante e misura 588 x 457 x 397 mm. Frontalmente abbiamo un ampio display touch a colori per selezionare le impostazioni e visualizzare i dati.

Dotato di una potenza fino a 1600W, il forno smart è in grado di raggiungere i 230°C; ovviamente il pezzo forte è la fotocamera interna, combinata con funzioni AI. Il dispositivo presenta connettività Wi-Fi e può collegarsi allo smartphone tramite l'app dedicata. La fotocamera interna non è ottima solo per visualizzare la cottura tramite telefono: l'AI è in grado di riconoscere varie tipologie di portate (fino a 21 e oltre 300 tipi di ingredienti) e di adattare la cottura di conseguenza.





Ovviamente il forno Aikee AI Smart Oven di Xiaomi YouPin ha anche un altro dettaglio super, ossia il prezzo. Si parla di circa 102€ al cambio, 799 yuan; attualmente il prodotto è in crowdfunding (e ha già ampiamente superato l'obiettivo) con disponibilità a partire dal 22 giugno, purtroppo – almeno per ora – solo in patria.

