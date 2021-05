Uno dei grandi dilemmi per un utente che utilizza dispositivi elettronici è sicuramente quello di voler ricaricare lo smartphone di notte ma a distanza ravvicinata. La soluzione potreste trovarla nella lampada da comodino Xiaomi IDMIX D6, dotata di base ricarica wireless ad un prezzo davvero interessante.

Xiaomi IDMIX D6: tutto sulla lampada da comodino con base di ricarica wireless

Nella struttura è a prima vista una normale lampada che di solito appoggiamo sul comodino per una lettura serale o comunque per attività notturne. Ma se guardiamo al di sotto, troviamo una base di ricarica wireless a tutti gli effetti con potenza fino ai 10W. Questa soluzione si avvale di una batteria da 1.200 mAh, che può essere ricaricata dalla sopracitata base collegata ad una presa Micro USB.

Oltre ai bei colori del design che permettono di abbinarsi ad ogni arredamento, è presente una rotellina che regola sia la luminosità, sia il tipo di luce colorata che vogliamo selezionare, rendendosi molto gradevole per l'effetto emesso. Insomma, non solo risolve il problema della ricarica notturna, ma vi dona anche un tocco di stile alla vostra stanza.

Ma dove comprare la lampada da comodino Xiaomi IDMIX D6 con base di ricarica wireless? Potete trovare questo utile accessorio sullo store di AliExpress a questo link, dove potrete acquistarlo ad un prezzo di circa 26€ in 3 colori differenti.

