La velocità e le prestazioni sono state il focus della prima parte dell'evento di Xiaomi. E proprio per i nuovi flagship Mi 11 Pro e Ultra, Xiaomi ha lanciato un nuovo caricabatterie wireless a 80W, dal prezzo tutto sommato giusto, che vi spieghiamo anche dove comprare.

Xiaomi Wireless Charger 80W: tutto sul nuovo caricabatterie ultra-rapido

Come nasce l'idea di un caricatore così rapido? Partiamo dal presupposto che i nuovi flagship di Xiaomi, i sopracitati Mi 11 Pro e Ultra, sono dotati di un supporto alla ricarica a 67W sia per quella cablata, sia per quella wireless, la più alta attualmente sul mercato. Quindi, si necessitava di un qualcosa che potesse garantire questi standard. Ebbene, Xiaomi ha lanciato la sua caricatore senza fili ad un massimo di 80 W.

Il caricabatterie di Xiaomi non ha solo la peculiarità di andare così veloce, ma anche di poter posizionare lo smartphone sia in verticale che in orizzontale. Non è una novità, certo, ma con le esigenze dei consumatori sempre più mirate alla multimedialità è sempre una cosa buona. Ma come è possibile questa opzione? Grazie al sistema a doppia bobina, che permette quindi di gestire la ricarica in due posizioni differenti. Tra l'altro, lo Xiaomi Wireless Charger 80W viene alimentato da un potente caricabatterie GaN da 120W incluso in confezione.

Dove comprare il caricabatterie wireless Xiaomi

E veniamo al prezzo di questo caricabatterie wireless di Xiaomi da 80 W, che è stato lanciato in patria a circa 65€ (499 yuan). Considerando il potente alimentatore incluso, non è poi così alto. Inoltre, per i “fortunati” utenti cinesi, Xiaomi lo aveva scontato a circa 26€ (199 yuan) in abbinata all'acquisto di un Mi 11 Pro, che da noi sappiamo resterà inedito. E grazie ad AliExpress, possiamo finalmente acquistarlo anche da noi esattamente allo stesso prezzo di quello cinese, rendendolo effettivamente un bell'affare per chi vuole il massimo per il suo smartphone Xiaomi. Trovate qui il link all'acquisto.

