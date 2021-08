Honor sorprende Xiaomi e Apple ed è il terzo produttore in Cina

Quando si hanno le idee ben chiare su come si vuole costruire (o ricostruire) il proprio mercato, anche lentamente si arrivano a risultati sperati. Ed è questo che ha fatto Honor in questi mesi, andando a prendersi una fetta di mercato molto importante in Cina diventando il terzo brand del paese per vendite superando anche Xiaomi ed Apple.

Honor: il ritorno alla fornitura la chiave del successo di vendite

A riportare il cambio di passo è stato l'ente Cinno Research, che ha mostrato come Honor sia riuscita in pochi mesi a scrollarsi di dosso un ingombrante 3% di market share e di risalire la china superando prima Huawei e poi arrivando ad essere il terzo produttore. Questo anche grazie al ritorno senza problematiche per le forniture di componenti, che l'avevano danneggiata nel periodo iniziale (sebbene si parli di rischio Ban).

Honor è attualmente preceduta solo dai colossi OPPO e vivo, ora rispettivamente primo e secondo brand in Cina, ma soprattutto è davanti ad un gigante come Xiaomi che a sua volta precede Apple. La chiave di svolta sono state sicuramente le vendite degli smartphone Honor 50, ma anche la serie Play 5 e la nuova serie X20, senza dimenticare la serie top Magic 3, che ha ridato un tono alla fascia alta del brand.

Insomma, Honor sembra pronta a guardare in avanti senza paura di sfidare brand che sono ormai integrati letteralmente ovunque, attendendo sempre che i suoi prodotti rientrino in maniera stabile anche nell'immaginario Global.