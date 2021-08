Xiaomi rinnova la sua cappa smart con il supporto alle gesture

Xiaomi ha tantissimo da dire in quasi tutti i campi ed uno in cui è particolarmente ferrata è di certo… la cucina! Tra piani cottura e cappe smart (anche con marchi partner, come nel caso di Viomi), la casa di Lei Jun ha presentato una sfilza di prodotti tech utili per destreggiarsi al meglio con i fornelli. L'ultima novità? Xiaomi Mijia Side Smocking Stove Set S1, la cappa smart dotata di supporto alle gesture!

Xiaomi Mijia Side Smocking Stove Set S1 è la cappa smart con Air Gesture

La nuova cappa smart di Xiaomi non si discosta molto da quanto visto con la precedente generazione. Abbiamo un design sobrio ma elegante, con linee essenziali e pannelli neri a ricoprire il tutto; il sistema di aspirazione offre una potenza di circa 20 m³ al minuto, utile anche per i fumi più pesanti. Inoltre la parte frontale inclinata di 15° consente di aspirare in modo ancora più efficiente, senza “perdite”. Il pezzo forte di Xiaomi Mijia Side Smocking Stove Set S1 è rappresentato non solo dalle classiche funzionalità smart, ma dal supporto alle Air Gesture.

La parte superiore ospita il pannello con la sensoristica: basteranno dei semplici movimenti della mano per accendere o spegnere la cappa, regolare l'intensità e sfruttare vari comandi. Inferiormente troviamo un piano cottura in vetro temperato nero, lucido ed elegante come il resto del dispositivo.

Il prezzo della nuova cappa smart con Air Gesture Xiaomi Mijia Side Smocking Stove Set S1 è di circa 248€ al cambio, ossia 1.898 yuan. Il prodotto è attualmente in prevendita in Cina, mentre le vendite vere e proprie partiranno dal prossimo 3 settembre. Come altri prodotti di questo tipo (decisamente ingombranti e non per tutti) è improbabile che vedremo questa novità anche alle nostre latitudini anche se – come al solito – la speranza è l'ultima a morire.

