Ecco gli smartphone con la migliore batteria per DxOMark

Prima le fotocamere, poi il comparto audio e il display, adesso anche le batterie: i test DxOMark per gli smartphone puntano a diventare un punto di riferimento ancora più completo. Abbiamo visto nel dettaglio come vengono svolte queste valutazioni e adesso parte la classifica dei migliori smartphone per autonomia, ricarica ed efficienza. Il team parigino ha iniziato a pubblicare le prime recensioni per la batteria di alcuni degli smartphone presenti in circolazione. Ci vorrà ancora tempo prima di poter avere un ranking abbastanza esaustivo di riferimento, ma intanto vediamo quali modelli si sono comportati meglio.

DxOMark testerà anche l'autonomia: ecco quali sono ad oggi i migliori esponenti

Per il momento ci concentreremo sul podio, ma d'ora in avanti tratteremo dei singoli smartphone che ci potrebbero interessare ai fini di capire meglio il mondo della telefonia. Sul gradino più basso siede OPPO Find X3 Neo, l'unica “anomalia” del trio in quanto non ci troviamo di fronte ad un telefono classificabile come battery phone. Ha una batteria nella media da 4.500 mAh, oltre ad uno schermo AMOLED da 6,55″ Full HD+ a 90 Hz e lo Snapdragon 865 con 5G. Nonostante specifiche che non fanno gridare al miracolo lato autonomia, ha ottenuto 81 punti su DxOMark, ma il merito va più alla ricarica che alla batteria. L'autonomia si attesta sui 2 giorni, mentre la ricarica a 65W ci mette soltanto 36 minuti per raggiungere il 100%.

Alla seconda posizione ecco che arrivano i battery phone con Wiko Power U30, forte della sua ampia 6.000 mah nonché di uno schermo più modesto, un LCD da 6,82″ HD+ ed un chipset 4G, il MediaTek Helio G35. Tutte specifiche che gli permettono di fare più di 3 giorni di autonomia, ma occhio alla ricarica. Con il semplice caricatore da 15W in confezione, per arrivare all'80% ci vogliono 1 ora e 47 minuti, ma per il 100% addirittura 3 ore e 34 minuti.

Lo scettro viene conquistato dall'altrettanto prestante Samsung Galaxy M51, che si spinge ancora più in là con la sua monstre 7.000 mAh, uno schermo AMOLED da 6,7″ Full HD+ ed uno Snapdragon 730G come SoC. Il tutto si traduce in ben 3 giorni di autonomia ed una ricarica più performante che, con 25W di potenza, impiega 2 ore e 25 minuti per completare il ciclo completo.

Nell'attesa che la classifica si arricchisca di sempre più modelli, ecco come appare oggi la top 10 di DxOMark:

88 – Samsung Galaxy M51

86 – Wiko Power U30

81 – OPPO Find X3 Neo

78 – Apple iPhone 12 Pro Max

75 – vivo Y20s

73 – Huawei P40 Lite

72 – Xiaomi Mi 10T Pro

71 – OnePlus 8T

70 – Samsung Galaxy S21 Ultra, Moto G9 Power

68 – OPPO Find X3 Lite

