Come togliere la scritta dalle foto sugli smartphone Xiaomi

Come tanti altri smartphone, anche quelli Xiaomi hanno la funzione fotografica Watermark, ma se non vi piace oggi vi voglio spiegare come togliere la scritta dalle foto. Da qualche anno, all'interno della MIUI è stata inserita questa feature che permette agli utenti di imprimere di default una scritta. Scritta che può anche essere personalizzata (come vi ho spiegato in questa guida), ma c'è chi giustamente preferisce una foto pulita e priva di distrazioni visive. Purtroppo, però, può capitare di trovarsi di fronte ad un soggetto da immortalare rapidamente e soltanto dopo accorgersi che si è scattato col watermark attivo. Certo, lo si può disattivare, ma se la foto scattata ha il watermark non preoccupatevi, perché è possibile rimuoverlo anche in post produzione.

Foto con watermark? Ecco come togliere la scritta con gli smartphone Xiaomi

Prima di tutto, vediamo come disabilitare la funzione Watermark per far sì che, da quel punto in poi, nessuna foto abbia alcuna scritta stampata sopra.

Apri l'app Fotocamera

Clicca sulle tre linee in alto a destra

Scegli la voce “Impostazioni”

Clicca su “Filigrana”

Disabilita le due voci “Aggiungi data e ora alle foto” e “Filigrana dispositivo“

Ma come detto, facciamo l'esempio che si abbia una foto con già il watermark impresso e lo si voglia rimuovere.

Ecco come procedere per togliere la scritta da qualsiasi foto si sia scattata col proprio smartphone Xiaomi:

Apri l'app Galleria

Scegli la foto da cui rimuovere la scritta

Clicca in basso sull'opzione Modifica Facoltativo: tenendo premuto sul watermark, puoi anche spostarlo

Clicca in alto su “Rimuovi filigrana“

Salva la foto

In questo modo, potete sfruttare le funzionalità dell'app Galleria della MIUI

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu