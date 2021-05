Con l'estate alle porte cominciano ad affacciarsi anche le prime iniziative e a questo giro la compagnia cinese parte col turbo. OPPO Find X3 Pro e A94 5G sono protagonisti di una promozione particolarmente ghiotta: acquistando uno dei due smartphone si riceveranno dei regali che non mancheranno di soddisfare gli utenti più esigenti.

Find X3 Pro e A94 5G sono i protagonisti dell'estate con la nuova promozione di OPPO

Ma come funziona l'iniziativa di OPPO? A partire da oggi e fino al prossimo 27 giugno 2021, con l'acquisto di OPPO Find X3 Pro – al prezzo consigliato di 1.149€ – si riceverà in omaggio anche un paio di cuffie Over-Ear Bang & Olufsen Beoplay H4, dal valore commerciale di 300€. In alternativa, se preferite OPPO A94 5G – al prezzo di 369.9€ – si riceverà in regalo OPPO Band Style, la prima smartband della compagnia (del valore commerciale di 69.9€).

Per partecipare alla promozione è necessario effettuare l'acquisto di uno dei due device presso le principali catene dell'elettronica di consumo aderenti all’iniziativa entro il 27 giugno e caricare entro il 6 luglio la ricevuta sul sito Oppopromo.it. Vi segnaliamo che i dispositivi possono essere acquistati anche online su Amazon oppure sui portali di MediaWorld, Euronics, Expert, Unieuro e Trony.

