La bici elettrica è sempre più nella sfera di interesse degli utenti e infatti esistono di ogni tipo e caratteristica. Ma se cercate un modello Fat Bike compatto ma molto potente, la bici elettrica Lankeleisi X3000 Plus potrebbe essere la soluzione, grazie all'offerta con codice sconto su Geekbuying e la spedizione da Europa gratis.

Lankeleisi X3000 Plus: la bici elettrica Fat Bike in offerta con codice sconto su Geekbuying

Come annunciato sopra, la Lankeleisi è effettivamente una Fat Bike compatta, viste le dimensioni non ingombranti e le ruote di spessore con diagonale da 20″. Questo rende la bici adatta a più tipi di tracciato, oltre ad un'inclinazione massima di 35°. Passando alle caratteristiche, non possiamo non citare il potentissimo motore da 1000W, che grazie alla batteria da 48V/10 Ah permette di ottenere un'autonomia fino a 90 km in modalità standard e fino a 40 km in full electric. Il tutto è poi gestito dal sistema di controllo vettoriale L-Drives.

Guardando poi alle specifiche meccaniche, abbiamo freni idraulici, un ammortizzatore posteriore, cambio Shimano a 7 velocità con catena in lega di alluminio 52T. Presente inoltre un faretto per l'illuminazione notturna LED, ma anche un mini-display LCD per monitorare le modalità di pedalata, in totale 3. Ovviamente resistente anche alla pioggia nel caso doveste pedalare in condizioni avverse. Chicca finale, è anche pieghevole, così da poter essere facilmente trasportata.

Trovate la bici elettrica Fat Bike Lankeleisi X3000 Plus in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo, per la categoria di solito molto più esosa, di 1.055.2€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato, senza dimenticare la comoda spedizione da Europa gratis, che ve la farà ottenere in tempi molto rapidi.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

