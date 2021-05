Mentre gli ultimi modelli della serie 9 hanno cominciato a ricevere Android 12 (non senza problemi), il trittico di ex top di gamma della casa cinese si aggiorna ad una nuova versione sperimentale. Le release OxygenOS Open Beta 10 e 5 arrivano a bordo di OnePlus 8, 8 Pro e 8T con varie novità.

OxygenOS Open Beta 10/5 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T | Changelog & Download

Per prima cosa segnaliamo la presenza di molteplici fix: se avevate riscontrato dei problemi con le build precedenti, questi potrebbero essere stati risolti con la OxygenOS Open Beta 10/5. In basso trovate il changelog completo dell'aggiornamento, valido sia per OnePlus 8 e 8 Pro che per il fratello 8T. In merito al resto delle novità troviamo le patch di sicurezza di maggio e l'AOD Bitmoji, che permette di creare un bitmoji da visualizzare durante il funzionamento dell'Always-on Display.

Sistema Migliorata la velocità di caricamento della pagina della Privacy Policy Migliorata la visualizzazione del testo della configurazione guidata Risolto il problema per cui la registrazione dell'audio con le cuffie poteva non funzionare Risolto il problema di visualizzazione anomala con il titolo delle Impostazioni quando è abilitata la funzione Freeform Windows Risolto il problema per cui la barra di stato mostrava le icone dei dati mobili di due schede SIM contemporaneamente Risolto il problema per cui alcune copertine di app musicali di terze parti venivano visualizzate nella schermata di blocco anche se la notifica della musica era stata rimossa Aggiornamento delle patch di sicurezza Android di maggio 2021

Ambient Display Bitmoji AOD aggiunto: una funzione co-progettata con Snapchat e Bitmoji che ravviverà il display ambient con il tuo avatar Bitmoji personale. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alle condizioni di data, ora, meteo e musica ascoltata. (Percorso: Impostazioni – Personalizzazione – Orologio su display ambientale – Bitmoji)

Telefono Migliorata l'esperienza audio quando il telefono è connesso a OnePlus Watch e agli auricolari Buds Risolto il problema per cui l'elenco delle registrazioni delle chiamate non veniva aggiornato in tempo dopo l'aggiornamento del sistema Risolto il problema per cui la pagina dei dettagli del contatto non veniva visualizzata Risolto il problema per cui il contenuto della chiamata non veniva visualizzato

Fotocamera Migliorata la nitidezza dell'anteprima video in modalità 4K 60FPS

Bluetooth Migliorata la stabilità della connessione con OnePlus Buds

Rete Risolto il problema per cui la scheda SIM dati non predefinita in modalità di gioco non riusciva ad accedere alla rete 4G Risolto il problema per cui la rete Wi-Fi più vicina non funzionava in modalità intelligente Risolto il problema per cui il dispositivo non riusciva a connettersi (occasionalmente) alla rete Wi-Fi



Se non avete ancora aggiornato, trovate il download della OxygenOS Open Beta 10 e 5 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T direttamente nell'articolo dedicato presente in questo link (DOWNLOAD).

