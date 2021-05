La mobilità sostenibile è diventata importante oggetto di interesse di molti utenti nell'ultimo periodo. Ed uno dei brand più professionali in questo settore è sicuramente ADO, che come soluzione di alto livello a prezzi convincenti, ha lanciato la nuova bici elettrica A20, che prosegue la filosofia del brand di portare alle persone qualità e servizio clienti importante.

ADO A20: tutto sulla nuova bici elettrica

Cosa possiamo dire quindi di questa nuova eBike? la ADO A20 si compone di un design ergonomico e dal forte richiamo sportivo. E sportivo è sicuramente anche il motore da 250W, in grado di raggiungere 380 giri al minuto, che permette quindi di poter affrontare più tipi di strada, da quella urbana a quella sterrata.

Questo anche grazie alle ruote da 20″ con pneumatici rinforzati per ogni tipo di terreno. Il cambio Shimano a 7 velocità permette di avere una pedalata facilitata e comoda. L'intera struttura della bici è dotata di un sistema anti-shock. Un'ottima potenza, richiede anche una batteria capiente e la A20 di ADO è dotata di un modulo da 10.4 Ah 36V, garantendo un'ottima autonomia. Non manca poi un ampio display LCD così da poter visualizzare tutte le modalità di pedalata. Inoltre, ricaricare la eBike, servirà semplicemente un cavo USB. Infine, il sistema smart di pedalata ADO G-DRIVE, permette alla bici di riconoscere i vari scenari di mobilità.

Uno dei vanti di ADO è sicuramente il suo servizio clienti. Infatti, con la sua garanzia fino a 10 anni per la struttura e 1 anno per le componenti elettriche della bici, il brand permette assistenza localizzata ed un servizio post-vendita in Europa. Inoltre, proprio grazie ai magazzini europei garantisce un'importante celerità nelle spedizioni. Oltre a ciò, il marchio ha come mission il rispetto per l'ambiente, al fine di ridurre emissioni nocive nell'aria. Queste le parole del fondatore, Sen: “Andare in bicicletta e andarci al lavoro può aiutarti a mostrarti sveglio, acuto e concentrato. Quando scegli un pendolarismo attivo, stai incorporando l'attività fisica nella tua routine quotidiana nella maniera necessaria“.

Ma quanto costa e soprattutto dove comprare questa nuova bici elettrica ADO A20? Per celebrare il lancio, dal 6 al 31 maggio 2021, trovate su Banggood la eBike al super prezzo di 639€, qui il link all'acquisto con spedizione da Europa, che durante il periodo di promozione potrete avere anche a prezzi più interessanti. Restate aggiornati per scoprire ulteriori novità.

Articolo Sponsorizzato.

