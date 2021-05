OPPO Find X3 Neo e X3 Lite a super prezzo su Amazon e c’è anche un regalo

Questo è un momento decisamente propizio per accaparrarsi uno smartphone del brand cinese, magari uno dei modelli più interessati. Stiamo parlando di OPPO Find X3 Neo e X3 Lite, entrambi al miglior prezzo di sempre su Amazon, in offerta con tanto di un accessorio in regalo. Di seguito trovate tutti i dettagli in merito alla promo.

OPPO Find X3 Neo e X3 Lite al minimo storico su Amazon: prezzo bomba con tanto di omaggio

L'iniziativa promozionale è simile a tante altre a cui ci ha abituato la compagnia cinese e prevede l'acquisto dei dispositivi e la registrazione del prodotto tramite il sito ufficiale. Per quanto riguarda OPPO Find X3 Neo (12/256 GB) il dispositivo scende al prezzo di 699.9€: registrando l'acquisto sul sito dedicato (lo trovate qui) entro il 31 maggio si riceveranno in regalo gli auricolari OPPO Enco Air W51. Per saperne di più sullo smartphone, dai un'occhiata alla nostra recensione.

Se invece siete interessati ad OPPO Find X3 Lite (8/128 GB), in questo caso il prezzo scende a 399.9€, con in regalo OPPO Band: anche stavolta bisognerà registrare l'acquisto tramite l'apposito portale, entro e non oltre il 31 maggio. Proprio come per il Neo, anche della versione Lite è presente la nostra recensione.

Entrambi gli smartphone di OPPO sono in offerta lampo su Amazon al miglior prezzo di sempre: se siete interessati, affrettatevi dato che si tratta di un promozione limitata.

Siete ancora affamati di sconti in salsa OPPO (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

