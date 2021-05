Mentre la gamma Nord di prepara a dare il benvenuto al modello Nord CE 5G (in arrivo il 10 giugno anche in Italia) gli aggiornamenti per i modelli precedenti non si fermano di certo: ecco che OnePlus Nord ricevere la nuova OxygenOS 11.1.1.3, una release ricca di fix e migliorie per l'esperienza utente, con un occhio di riguardo alla sicurezza.

OnePlus Nord: changelog e download dell'aggiornamento alla OxygenOS 11.1.1.3

Di seguito trovate il changelog completo della OxygenOS 11.1.1.3 per OnePlus Nord, con tutte le novità. Tra queste abbiamo le patch di sicurezza di maggio 2021, miglioramenti per la stabilità del sistema e della connessione Wi-Fi e tanto altro.

Sistema Risolto il problema per cui il coupon carta non era disponibile come widget Risolto il problema per cui le chiamate perse vengono contrassegnate come chiamate con risposta su un altro dispositivo nei registri delle chiamate Risolti problemi noti e migliorata stabilità del sistema Aggiornamento della patch di sicurezza Android alla versione 2021.05

Rete Migliorata la velocità della connessione Wi-Fi

Fotocamera Risolto il problema di visualizzazione dell'anteprima anomala nella modalità Nightscape Tripod Risolto il problema per cui la fotocamera non rispondeva quando si impostava la foto del profilo in Contatti Risolto il problema del calo dei fotogrammi con i video ripresi dalla fotocamera Risolto il problema occasionale per cui l'effetto Flash poteva non riuscire in alcuni scenari Risolto il problema del ritardo quando si passa alla fotocamera anteriore in modalità Time-lapse

File Manager Risolto il problema di visualizzazione anomala durante la copia dei file nell'archivio OTG



Come al solito il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di rilascio per i modelli OnePlus Nord nei vari paesi tramite OTA e con roll out incrementale. Se volete effettuare il download e il flash manuale, cliccate sul pulsante in basso per la pagina dei firmware del brand cinese.

