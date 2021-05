Uno dei brand più affidabili sul mercato dell'informatica di consumo è senza dubbio Acer. Da anni si impegna a portare sulla piazza laptop e PC desktop di assoluto valore tra office, home e gaming e non sono da meno i nuovi laptop Acer Aspire Vero, il primo Chromebook da 17″, un nuovo TravelMate, nuovi ConceptD, Swift X, i desktop gaming Orion e Nitro, i notebook gaming Predator Triton ed Helios e tanto altro.

Acer: ecco tutti i nuovi prodotti presentati

Acer Aspire Vero

Si parte subito con un notebook nuovo non tanto nelle specifiche tecniche, ma nel concept in cui è realizzato. Infatti, l'Aspire Vero è il primo laptop realizzato con il riciclaggio di vecchi notebook, utilizzati per scocca e tastiera. La configurazione hardware è dotata di Intel Core 11a Generazione e scheda grafica Intel Iris Xe , oltre a Wi-Fi 6 e fino ad 1 TB SSD.

Acre Chromebook 317, Spin 713, Enterprise 713 e 514

Proseguiamo poi con il nuovo e primo Chromebook con display da 17.3″, l'Acer Chromebook 317, con processori Celeron e Wi-Fi 6, mentre con gli Spin 713 ed Enterprise 713 si sale di livello con Intel Core i7 di undicesima generazione e certificazione di resistenza militare MIL-STD-810G oltre ad un display da 13.5″ molto definito (2256 x 1504 pixel). Chiude la carrellata il Chromebook 514, con display da 14″ e Intel Core di 11a Generazione, porte Thunderbolt 4 e molto altro. I prezzi sono rispettivamente a partire da 399€ (317), 769€ (Spin 713), 549€ (514) e 329€ (314).

TravelMate P6 e Spin P6

Si rinnova inoltre la gamma pensata per la pura produttività TravelMate, con la gamma di notebook P6 e Spin P6, ultra leggeri (fino ad 1.1 kg), Intel Core di undicesima generazione, fino a 32 GB RAM DDR4x, 1 TB SSD, 5G e Wi-Fi 6. I prezzi partono rispettivamente da 999€ e 1.199€.

ConceptD 3, 3 Ezel, 5, 7 Ezel

La gamma per creativi ConceptD, con i modelli 3, 3 Ezel, 5 e 5 Pro e 7 Ezel e Ezel Pro, si rinnova con caratteristiche tecniche di grandissimo spessore come le GPU RTX 3060, 3050i, A5000 e A3000 per ottenere il massimo anche dai potenti chipset Intel Core di undicesima Serie H e Intel Xeon, per chi cerca solo il meglio. Inoltre, alla serie ConceptD è dedicato SpatialLabs, la prima suite dedicata ai creator in 3D stereoscopico per ottenere rendering in tempo reale ed un'interazione con i propri contenuti come mai prima d'ora. Il prezzo italiano parte, rispettivamente da 2.199€ per la serie ConceptD 5, 2.699€ per i ConceptD7 Ezel, 1.299€ per i ConceptD 3 e 1.499€ per il 3 Ezel.

Acer Swift X

Per gli utenti Consumer ma senza limiti, Acer ha rilanciato la serie Swift con il nuovo Swift X, dotato dell'ultima configurazione AMD Ryzen 5000 con architettura Zen 3 e della scheda grafica GeForce RTX 3050 Ti, pensata proprio per i notebook. Sarà disponibile in Italia da luglio 2021 a partire da 999€.

Acer PC Desktop Gaming Predator Orion 3000 e Nitro 50

Dai laptop al gaming su PC Desktop di cui Acer è storica produttrice e che stavolta propone con la linea Predator Orion 3000 e Nitro 50, dotati di Intel Core i7 di undicesima generazione o AMD Ryzen 5000 e soprattutto le schede grafiche dedicate RTX 3070 e 3060 Ti, oltre a tutte le migliori specifiche per poter giocare al massimo. Il prezzo di entrambi parte da 949€ e 799€.

Acer Notebook gaming Predator Triton 500 SE e Helios 500 e monitor gaming

Chiudono la carrellata di dispositivi Acer ancora dei laptop ma stavolta da gaming, con la gamma Predator Triton 500 SE e Helios 500, dotati di tutte le specifiche più estreme per il gioco ai massimi dettagli come Intel Core i9 di 11a Gen e la GPU Nvidia GeForce RTX3080. Oltre a loro, troviamo anche il router da gaming dedicato Predator Connect X5 5G, il Connect Dongle D5 5G ed il mouse Predator Cestus 335. Per chi cerca soluzioni da affiliare alla propria macchina da gioco Desktop, arrivano anche i monitor gaming Predator CG437K S da 42.5″, il Predator X38 S da 38″ 2K+ Ultra Wide ed Predator X28 da 28″ con refresh rate a 155 Hz.

