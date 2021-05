Dopo i primi leak che hanno svelato l'esistenza di OnePlus Nord CE 5G (inizialmente conosciuto come Nord N1 5G) arrivano anche le prime certificazioni. Lo smartphone sarà a tutti gli effetti il successore all'attuale Nord N10 5G, ereditandone il target di mercato. Sarà quindi uno smartphone che punterà alla fascia medio/bassa dell'utenza, mentre il modello di riferimento sarà il futuro Nord 2. In questo articolo raccoglieremo tutte le informazioni da qui in avanti, fra immagini, scheda tecnica, prezzo e data di presentazione.

Aggiornamento 25/05: OnePlus Nord CE 5G potrebbe essere molto vicino al debutto. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, precisamente nella sezione “Prezzo e data d'uscita”.

OnePlus Nord CE 5G (ex Nord N1 5G): tutto quello che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita

Design e display

Inizialmente conosciuto come OnePlus Nord N1 5G, il noto leaker Max Jambor – uno dei più affidabili sulla piazza – aggiusta il tiro: in nome commerciale del nuovo smartphone mid-range del produttore cinese dovrebbe essere OnePlus Nord CE 5G. Per questo motivo abbiamo modificato l'articolo per allinearci al nuovo nome.

Non essendo uno smartphone di punta, non ci aspettiamo grandi novità sotto il profilo estetico per Nord CE 5G “ebba“. A partire dallo schermo forato, confermato dalle prime immagini ufficiose pubblicate da OnLeaks. Inoltre, le dimensioni di 162,9 x 74,7 x 8,4 mm sono praticamente identiche e quindi ci sarà nuovamente uno schermo da 6,49″ Full HD+. Per il refresh rate, l'azienda potrebbe mantenersi sui canonici 60 Hz, se non addirittura osare i 90 Hz.

Se Nord N10 5G ha un sensore per lo sblocco posto sul retro, su Nord N1 sarà sostituito con un sensore ID laterale. Ciò non fa che confermare l'ipotesi secondo cui sullo smartphone sarà adoperatore ancora un pannello LCD Inoltre, OnePlus avrebbe deciso di continuare con la plastica lucida per la back cover ed un frame metallico.

I read this on a few pages now:



The OnePlus Nord SE is not codenamed Ebba.



The OnePlus Nord N1 5Gs codename is Ebba.



The internally called "Nord SE" is just a Special Edition of the original OnePlus Nord and not a totally new device. — Max Jambor (@MaxJmb) February 1, 2021

Il dispositivo sembra essere stato certificato dall'ente BIS con la sigla EB2101, un dettaglio importante in vista di future certificazioni, benchmark e quant'altro. Inoltre non è detto che il nome dello smartphone sarà effettivamente Nord N1 o Nord CE: ci sono anche delle indiscrezioni che parlano di un possibile OnePlus Nord N20. Ovviamente allo stato attuale non vi sono certezze e restiamo in attesa di ulteriori novità che possano confermare l'uno o l'altro nome.

Hardware

Visto il nome, il dispositivo sarà mosso da un chipset dotato di modem per la connettività 5G, quasi sicuramente marchiato Qualcomm. Su Nord N10 5G c'è lo Snapdragon 690, chipset ad 8 nm con CPU octa-core a 2,0 GHz e GPU Adreno 619, quindi su Nord N1 5G ci aspettiamo un SoC aggiornato. Potrebbe essere utilizzato un chipset inedito che Qualcomm potrebbe presentare nei prossimi mesi del 2021, dato che il suo lancio dovrebbe avere luogo fra un bel po' di tempo.

Lato memorie dovremmo trovare almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage, forse espandibile via microSD. Per quanto riguarda la batteria, ci aspettiamo un amperaggio attorno ai 4.400 mAh con ricarica rapida Warp Charge 30 a 30W. Non mancherà, poi, un ingresso mini-jack per l'utilizzo con cuffie cablate.

OnePlus Nord CE 5G (ex Nord N1 5G) – Prezzo e data d'uscita

1+1 = 2📱

June is going to be quite exciting. — Mukul Sharma (@stufflistings) May 24, 2021

Pensavamo che similmente a Nord N10 5G – presentato nell'autunno 2020 (a ottobre, precisamente) – il nuovo arrivato avrebbe debuttato più in là nel corso dell'anno. Invece, il leaker Mukul Sharma ha lanciato il sassolino: dovrebbero arrivare due smartphone del brand cinese nel corso del mese di giugno. Ovviamente gli unici dispositivi di cui si parla al momento sono OnePlus Nord CE 5G (N1?) e il tanto chiacchierato Nord 2. Si preannuncia un'estate in salta OnePlus?

Non appena ne sapremo di più sul periodo di uscita del nuovo mid-range di OP provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

