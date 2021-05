Mentre la compagnia cinese si prepara a lanciare il suo primo tablet 5G in patria, fervono i preparativi anche per il debutto sul mercato internazionale. Il nuovo Lenovo Tab M10 5G è stato avvistato sia su Google Play Console che su Geekbench, con vari dettagli sulle specifiche tecniche. Andiamo a scoprire tutto su questa ennesima novità targata Lenovo.

Lenovo Tab M10 5G: tutto quello che sappiamo

Design e display

Prima di procedere oltre è bene fare una piccola panoramica: Lenovo lancerà in Cina Xiaoxin Pad Pro 2021, il quale dovrebbe essere accompagnato anche dal modello Xiaoxin Pad Plus. I nomi occidentali sono ancora sconosciuti, ma noi ci siamo portati avanti pensando alla serie P11 (qui trovate tutti i dettagli). Mentre proviamo a fare chiarezza, ecco spuntare un tablet 5G per il mercato occidentale: si tratterà di terzo modello oppure della variante Global di Xiaoxin Pad Plus? Non abbiamo ancora una risposta e nel frattempo tracciamo le caratteristiche del prossimo Lenovo Tab M10 5G.

Non conosciamo le dimensioni esatte del display (10.1″?), ma il tablet arriverà con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e densità di 240 PPI. Come mostra l'immagine di Google Play Console, dovremmo avere un ampio pannello con i bordi ottimizzati; comunque al momento il retro resta sconosciuto.

Hardware & Benchmark

Come anticipato sopra, Lenovo Tab M10 5G è stato certificato da Google. Il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con il chipset Snapdragon 690 5G (siglato SM6350), accompagnato da almeno 4/6 GB di RAM. La GPU è una Adreno 619 mentre il sistema operativo arriva su base Android 11. Il terminale è apparso con la sigla TB-X607Z su Geekbench, dove mostra il suo punteggio nei primi benchmark.

Purtroppo non sono ancora presenti informazioni sulla batteria e il resto delle specifiche: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Lenovo Tab M10 5G: indiscrezioni su prezzo e uscita

Quanto riportato poco sopra vale anche per la data di uscita: al momento Lenovo Tab M10 5G è poco più di un'indiscrezione e restiamo in attesa di ulteriori novità.

