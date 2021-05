Quando pensiamo ad un tablet, volenti o nolenti, pensiamo ad un iPad. Eppure, c'è un mercato ancora presente, con i suoi brand di punta, che fa i suoi numeri di vendite e questo anche grazie (in parte) al sopracitato dispositivo Apple. Tra questi brand c'è Huawei, che tiene botta anch'essa nella top 5 delle vendite tablet nel Q1 2021.

Huawei: ecco i numeri totalizzati nelle vendite tablet 2021

Secondo il report di Canalys, il settore in sé ha ottenuto una crescita di circa il 51% su base annua rispetto al 2021, almeno nel primo trimestre. Ma non cambia il leader della classifica, cioè Apple, che è cresciuta di circa il 50.3% e che contende (sebbene con un certo margine) il primato con Samsung, che è cresciuta più di Apple totalizzando praticamente il 60% di vendite in più.

E Huawei? Il colosso cinese è attualmente quinto in questa Top 5, ma considerando i problemi di produzione, è un gran risultato nonostante perdite per il 27.9% che però non le toglie il 5.4% del market share, sebbene nel 2020 fosse dell'11.4% e la metteva al terzo posto. Prima di Huawei ci sono poi altri due colossi del settore, Lenovo (che a breve due tablet 5G molto competitivi) e Amazon, che possiamo definire il Re dei tablet low cost.

La speranza di Huawei di mantenere alte le vendite di tablet è che i prossimi MatePad siano una soluzione da valutare per gli utenti, ma soprattutto che Xiaomi non prenda poi il volo anche in un settore dove sembrava fosse “sparita”. Capiremo nei prossimi mesi cosa accadrà.

