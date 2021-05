Quando acquistiamo una smart TV, sebbene l'audio degli speaker sia spesso ottimo, c'è sempre quella voglia di un suono più pulito ed importante. Per questo, acquistare una soundbar che lo garantisca è la soluzione per chi ama la multimedialità al massimo e grazie a brand come Lenovo e Xiaomi, questo diventa sicuramente possibile, soprattutto al miglior prezzo.

Xiaomi e Lenovo: quale soundbar scegliere per la propria casa?

Ma quale soundbar scegliere per la propria casa? Se vogliamo un prodotto più compatto, che non occupi spazio e che possa servire anche come speaker per la propria scrivania e per il proprio notebook, possiamo scegliere Lenovo L101 Sound Box, che nonostante sia di misure contenute, permette di ottenere un'ottima qualità audio con sound ratio di circa 80 dB, ma anche una risposta in frequenza dai 25 Hz ai 20 KHz, oltre alla possibilità di collegarsi tramite USB o tramite jack audio 3.5 mm. Ottima poi la batteria da 1000 mAh.

Se volete un prodotto pensato per l'alta fedeltà, che si sposi con l'arredamento senza eccedere e che comunque vi garantisce un'occupazione di spazio esigua, Xiaomi Wall Mountable Soundbar può essere la soluzione. Con i suoi 2 speaker da 14W ciascuno ad 1 KHz (inclusi in 8 elementi sonori), con una distorsione armonica minore dell'1%, un'impedenza di 6 Ohm, connettività Bluetooth, cavo ottico, Toslink SPDIF non avrete problemi di connessione. Inoltre, come suggerisce il nome, potete tranquillamente applicarla al muro senza problemi.

Ma dove possiamo comprare queste due differenti soundbar Lenovo e Xiaomi? Lo store di Geeklifetime propone un'offerta che può farvele acquistare davvero al miglior prezzo o comunque uno dei migliori sul mercato grazie al codice sconto dedicato e soprattutto con spedizione da Europa in tempi rapidissimi.

