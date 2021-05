Siete in cerca di una smart TV, magari una soluzione da 32 pollici economica ed affidabile? Allora lo store Banggood ha la risposta giusta: la Xiaomi Mi TV 4A disponibile ad un prezzo super grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione dai magazzini europei.

Xiaomi Mi TV 4A scende ad un prezzo bomba con questo codice sconto

La smart TV Xiaomi Mi TV 4A è una soluzione base di gamma da 32 pollici; il modello in sconto è quello Global, con il supporto al digitale terrestre DVB-T2/C. Il pacchetto connettività offre sia il Bluetooth 4.2 che il Wi-Fi Dual Band mentre a bordo troviamo un software basato su Android 9. Presente all'appello il Dolby Digital e il DTS, così come il supporto a Google per la ricerca vocale. Non manca poi un telecomando per il controllo remoto, dotato di 12 pulsanti di cui uno dedicato appunto all'assistente smart.

La Xiaomi Mi TV 4A è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con spedizione gratis direttamente dall'Europa. Il prezzo è di certo ottimo ma non fa gridare al miracolo: tuttavia si tratta di un ritorno a questa cifra dopo parecchi mesi di assenza. Inoltre la smart TV è attualmente disponibile presso pochi store, a cifre ben maggiori: se siete interessati alla Mi TV 4A, questa è una buona occasione (vista anche la spedizione gratis da EU). In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice da utilizzare. Se non visualizzate il box o il coupon, provate a disattivare AdBlock.

