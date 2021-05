Nuovo appuntamento con le offerte Banggood, che nella promo di oggi ci porta l'aspirapolvere ciclonico wireless JIMMY JV53, dall'ecosistema Xiaomi, che cala di prezzo con il codice sconto dedicato e la spedizione dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi JIMMY JV53: l'aspirapolvere wireless è in offerta al miglior prezzo

Nonostante il prodotto si inserisca in un contesto particolarmente saturo (quello degli aspirapolvere wireless) rimane comunque un'ottima scelta, proprio per le ragioni anticipate poc'anzi. La JIMMY JV53, infatti, riesce a garantire un'ottima autonomia se utilizzata in modalità “normal”, con una durata di circa 45 minuti. Inoltre, la scopa elettrica senza fili di Xiaomi si distingue per versatilità: potrete fare a meno del tronco centrale ed utilizzare diversi tipi di spazzole per pulire al meglio ogni tipo di superficie, dai materassi ai punti più ostici da raggiungere.

L'aspirapolvere wireless Xiaomi JIMMY JV53 scende al miglior prezzo di sempre grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provare a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu