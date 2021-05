A poche ore di distanza dall'arrivo di Alexa in italiano a bordo del modello GTS 2 Mini, stavolta tocca ai grandi della famiglia: sia Amazfit GTR 2 che GTS 2 hanno ricevuto un nuovo aggiornamento alla versione 6.0.1.1 con il supporto alla lingua italiana per l'assistente vocale Amazon Alexa!

Amazfit GTR 2 e GTS 2: il nuovo aggiornamento porta Alexa in italiano

Come anticipato poco sopra, l'aggiornamento per Amazfit GTR 2 e GTS 2 porta il firmware alla versione 6.0.1.1 ed introduce finalmente Alexa in italiano. Ora gli appassionati degli smartwatch di Zepp potranno interagire con l'assistente vocale di Amazon direttamente in lingua italiana per scoprire dettagli su meteo e non solo. Oltre a questa novità arrivano anche varie migliorie dedicate al rilevamento del battito cardiaco, alla sveglia e al monitoraggio del livello di stress.

Come al solito non dimenticate di utilizzare l'ultima versione dell'app Zepp per poter accedere all'aggiornamento dedicato agli indossabili. Una volta concluso, per avere Alexa in italiano basterà selezionare la nostra lingua nella schermata dedicata all'assistente (presente nelle impostazioni del dispositivo, sempre all'interno dell'app).

