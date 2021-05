Il robot Dreame F9 non teme concorrenza a questo prezzo

Tra i tanti prodotti intelligenti per la pulizia di casa, uno dei brand più esperti è Dreame, che ha sempre lanciato robot e vacuum di gran livello. E non è esente il robot aspirapolvere Dreame F9, che grazie al suo rapporto qualità/prezzo resta tra le soluzioni più interessanti sul mercato.

Dreame F9: ecco i punti di forza del robot aspirapolvere

Con un design in pieno trend con i prodotti della stessa categoria, Dreame F9 punta molto sulle sue ottime capacità, essendo sia un robot aspirapolvere che lavapavimenti. Per la prima funzione è presente un serbatoio per la polvere da 600 ml, mentre per l'acqua è da 200 ml. Quanto alla potenza di aspirazione, si attesa su un ottimo dato di 2.500 Pa, composito di 4 livelli di aspirazione. Guardando all'autonomia, abbiamo una batteria da 5.200 mAh in grado di ottenere 150 minuti garantiti con una sola ricarica, mentre per il lavaggio si attesta a 90 minuti.

Passando alle funzioni intelligenti, è presente la tecnologia di navigazione VSLAM, il motore digitale NIDEC, una mappatura smart 2.0 che permette di ottenere 5 funzioni avanzate, come la memoria delle mappe e la divisione delle stanze, oppure la pulizia delle zone selezionate, l'impostazione dei confini e aree riservate, con un flusso di lavoro molto accurato. Non manca poi una tecnologia di localizzazione. Il tutto, in ogni caso, può essere gestito tramite la comoda applicazione dedicata.

