Redmi Note 10 Pro riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Ve l'avevamo detto che la MIUI 12.5 sarebbe debuttata fra maggio e giugno e così sta avvenendo anche per Redmi Note 10 Pro. È stato proprio con la serie Note 10 che abbiamo assistito al primo smartphone con la MIUI 12.5 pre-installata, per quanto si tratti di Note 10S. Ma adesso anche il modello Pro si sta assestando, come dimostra la partenza del roll-out della MIUI 12.5 Global. Ma si tratta ancora di una release parziale e solo per alcuni utenti, pertanto il team Xiaomi.eu ha ben pensato di sviluppare un proprio porting ad hoc.

La MIUI 12.5 diventa realtà su Redmi Note 10 Pro con Xiaomi.eu

Installare la ROM Xiaomi.eu significa poter provare sin da subito le novità che porta con sé la MIUI 12.5 a bordo di Redmi Note 10 Pro. È toccato prima alla serie Xiaomi Mi 11, poi a quella Mi 10, Mi 9, Redmi K30, POCO F3 ed F2 e adesso anche sui mid-range. Come sempre, ricordiamo che stiamo parlando di una ROM ufficiosa, ma comunque sempre di un porting della ROM ufficiale da cui trae origine. Al suo interno troviamo le varie novità che porta con sé la MIUI 12.5, ma anche tutte le ottimizzazioni introdotte dai ragazzi del team Xiaomi.eu.

Dato che si tratta di un porting, la MIUI 12.5 in formato Xiaomi.eu è a tutti gli effetti una custom ROM, pertanto l'installazione prevede alcuni pre-requisiti. Prima di tutto è necessario aver effettuato lo sblocco del bootloader, dopodiché l'installazione della custom recovery TWRP. Una volta fatte queste due procedura, potrete utilizzare proprio la TWRP per procedere con il flashing della ROM che trovate in download nel nostro articolo dedicato:

Scarica la MIUI 12.5 con Xiaomi.eu per Redmi Note 10 Pro

