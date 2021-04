Da inizio 2021, gli smartphone più interessanti sul mercato sono senza dubbio quelli dotati del chipset Snapdragon 870, potenziamento del fortunato 865. Chi ha già presentato più di uno smartphone con questo SoC è Xiaomi, che però pare abbia in mente di lanciare altri 3 smartphone dotati di Snapdragon 870.

Xiaomi: quali saranno i prossimi smartphone con Snapdragon 870?

Dopo la presentazione del Redmi K40 e dello Xiaomi Mi 10S in patria, ma anche di Black Shark 4, siamo già a 3 smartphone presentati con Snapdragon 870 nella sola Cina. Come sappiamo inoltre, POCO F3 è arrivato da noi con tale chipset e probabilmente un altro re-brand del Redmi K40 arriverà in India come Xiaomi Mi 11x, facendo salire a 5 i modelli con tale CPU.

Ma secondo il leaker Digital Chat Station, pare non sia finita affatto qui: infatti, sono in cantiere almeno altri 3 smartphone dall'universo Xiaomi dotato del tanto apprezzato Snapdragon 870. Molto probabile che questa scelta sia dovuta alla scarsa dotazione di chipset top gamma Qualcomm, oppure di un'estremizzazione del rapporto qualità/prezzo che la filosofia aziendale del brand di Lei Jun.

Capiremo con il tempo di cosa si tratterà, fatto sta che più smartphone top gamma a prezzi molto più accessibili porterà ad una scelta molto più soddisfacente sul mercato, creando una fascia medio-top gamma ad un livello mai raggiunto prima.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu