Passata, relativamente, l'ondata di hype per i nuovi smartphone, Xiaomi si concentra anche su altri nuovi prodotti in uscita. Tra questi, due nuovi monitor PC, uno proprio a marchio Xiaomi da gaming ed uno a marchio Redmi, di cui apprendiamo l'esistenza tramite una certificazione.

Xiaomi: cosa sappiamo dei nuovi monitor PC?

Le certificazioni per i nuovi monitor PC Xiaomi e Redmi giungono da un leak di Mukul Sharma su Twitter, che mostra come i due nuovi dispositivi siano certificati TUV Rheinland. Il primo, chiamato “Mi 165 Hz Fast IPS Monitor 24.5” (nome in codice XMMNT245HF1) rivela specifiche tecniche molto interessanti. Oltre appunto ad essere un pannello IPS da quasi 25 pollici, è dotato di un ottimo refresh rate a 165 Hz, quindi ideale per il gaming, superiore addirittura al Fast LCD Monitor a 144 Hz.

Dando invece uno sguardo all'altro monitor a marchio Redmi, di cui conosciamo solo il nome in codice RMMNT27NQ, possiamo interpretare si tratti di un pannello da 27″ con tecnologia LCD, quindi abbastanza ampio ma dalla tecnologia più standard, che potrebbe essere la versione Global del modello presentato a inizio marzo 2021. Molto probabile che sarà venduto per un'utenza office e scolastica, soprattutto se il rapporto qualità/prezzo sarà elevato.

Purtroppo non conosciamo molto altro in merito ai nuovi monitor Xiaomi e Redmi, ma già così destano sicuramente interesse, in attesa di apprendere nuove specifiche e caratteristiche. La speranza inoltre è questi monitor arrivino nel nostro mercato, così come accaduto per il Mi Curved Gaming Monitor, di cui abbiamo la recensione.

