Di tanto in tanto, ci sono utenti che segnalano malfunzionamenti o anomalie all'interno della MIUI 12 di Xiaomi. A tal proposito, di recente alcune persone hanno segnalato l'apparente scomparsa della possibilità di bloccare le app in background. Una funzione che solitamente è accessibile dalla schermata delle app recenti, tenendo premuto sull'app e cliccando sull'icona del lucchetto. Queste segnalazioni specificano che, tenendo premuto sull'app, anziché aprire la schermata col lucchetto, si viene reindirizzati direttamente al menu di info app.

Ecco come bloccare le app in background sulla MIUI 12 di Xiaomi

Di risposta a queste segnalazioni, altri utenti fanno presente che questa funzionalità sarebbe stata rimossa su alcune recenti versioni della MIUI 12. Il motivo non è ben specificato, probabilmente qualche bug di sorta, ma fortunatamente c'è la possibilità di compensare a questa mancanza. Forse non lo sapete, ma questa feature è accessibile anche all'interno delle varie impostazioni della UI. Ed è un'opzione molto importante, dato che permette all'utente di obbligare lo smartphone Xiaomi a mantenere sempre attiva in background l'app scelta.

Se anche voi non vedeste più la possibilità di bloccare l'app dalla schermata delle app recenti, ecco come dovete procedere:

Apri l'app Sicurezza

Seleziona “Incremento velocità”

Clicca sull'icona delle Impostazioni in alto a destra

Clicca su “Blocco app”

Qua hai l'elenco delle app che hai installato nella memoria del tuo smartphone. Con l'apposito toggle, quindi, puoi scegliere quale mantenere o meno attive in background.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu